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Bursa Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

28 Eylül 2026 tarihinde Bursa'da hava durumu keyifli bir şekilde ilerliyor. Sabah hafif serinlik hissedilirken, gün içinde sıcaklık 20 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Ancak, gün ortasında yerel yağışlar aniden başlayabilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hazırlıklı olmak öneriliyor. Hava durumu tahminleri, önümüzdeki günlerde Bursa'da bulutlu ve ara ara yağışlı bir havanın hâkim olacağını gösteriyor.

Bursa Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 28 Eylül 2026. Bursa'da hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik var. Gün ilerledikçe sıcaklık 20 derece civarına ulaşacak. Hava bulutlu. Güneş arada bir kendini gösteriyor. Bursa'da bugünkü hava durumu oldukça keyifli. Dışarıda geçirilecek zamanlar için şartlar uygun.

Bursa'nın büründüğü bu hoş hava yanıltmamalı. Gün ortasında yerel yağışlar bekleniyor. Özellikle günün ilerleyen saatlerinde, yağışlar aniden bastırabilir. Yürüyüşe çıkmadan önce yanınızda yağmurluk ya da şemsiye bulundurmak akıllıca olur. Bugünkü hava durumu bazı sürprizler barındırsa da, genel olarak rahat bir gün izlenimi veriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek gibi. Haftanın ortalarına doğru sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Bursa'nın bulutlu ve ara ara yağışlı bir hava hakimiyeti olacak. Özellikle 30 Eylül itibarıyla yoğun yağışların etkili olabileceği tahmin ediliyor. Olumsuz hava koşulları dış aktiviteleri planlarken göz önünde bulundurulmalı.

Bursa'da yaşayanlar için etkili bir planlama yapmak önemli. Çocuklu ailelerin dış mekan etkinliklerini hava durumu tahminlerini dikkate alarak organize etmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca, kalın giysilerin yanınızda bulunması da önemlidir. Soğuk havalara karşı koruyucu bir önlem almış olursunuz. Ani yağışlara karşı da hazırlıklı olmak gerekir.

28 Eylül 2026’da Bursa’da hava genel olarak ılımandır. Ancak gün içinde beklenen yağışlar planlarınızı etkileyebilir. Bursa hava durumu güncellemelerini takip etmek en iyisi. Özellikle mevsim geçiş dönemlerinde hava durumunu dikkate almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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