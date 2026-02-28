Bursa Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, Bursa'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 16 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklığın 14 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden esecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 18 kilometre olacak. Nem oranı gün boyunca %60 ile %87 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 13 dereceye çıkacak. 2 Mart Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 16 dereceye ulaşacak. 3 Mart Salı günü hava sıcaklıkları 18 dereceye kadar yükselebilir.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Dışarı çıkarken rahat ve mevsime uygun kıyafetler giymelisiniz. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabilir. Bu nedenle yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Rüzgar hafif olacağı için ek önlemlere gerek olmayacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinerek Bursa'daki güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.