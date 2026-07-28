Bursa Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Bursa hava durumu nasıl?

28 Temmuz 2026 Salı günü, Bursa'da hava durumu keyifli. Hava sıcaklığının 24 - 25 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %78 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 4 km/s civarında olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli.

29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 23 - 24 derece olması bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü, sıcaklık 24 - 25 derece civarına yükselecek. Nem oranı %44 - %52 arasında değişecek. Rüzgar hızı 20 - 25 km/s seviyelerinde kalacak. Bu günlerde hava yine genellikle güneşli olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak iyi bir fikir. Ancak yüksek nem oranı terleme artışına neden olabilir. Bol su içmeyi ve hafif kıyafetler giymeyi unutmamalısınız. Rüzgar hızının artabileceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olun. Rüzgarın olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Bursa'da hava durumu önümüzdeki günlerde elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçireceğiniz etkinlikler düzenlemek için uygun bir dönemdesiniz.