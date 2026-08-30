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Bursa Hava Durumu! 30 Ağustos Pazar Bursa hava durumu nasıl?

30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Bursa'daki hava durumu, serin bahar sıcaklıklarıyla 19 ila 22 derece arasında değişiyor. Bugün açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuluyor. Şehrin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler, yer yer görülebilecek bulutlara dikkat etmeli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağı belirtiliyor. Uzun süre dışarıda kalanlar, su tüketimine ve güneş korumasına özen göstermelidir. Hazırlıklı olmak sağlık açısından faydalı olacaktır.

Bursa Hava Durumu! 30 Ağustos Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

30 Ağustos Pazar 2026 tarihi itibarıyla Bursa'daki hava durumu analizini sunuyoruz. Bursa'da sıcaklıklar 19 ila 22 derece arasında değişiyor. Bu serin bahar havası, açık hava etkinlikleri için uygundur. Güne başlarken hafif bir serinlik hissedilebilir. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıklar artacaktır. Konforlu bir hava hali oluşacaktır.

Bursa'nın hava durumu, bölgenin doğal güzelliklerini desteklemektedir. Bugün yer yer bulutlar görülebilir. Ancak hava genel olarak açıktır. Bu durum, piknik yapmak veya yürüyüşe çıkmak isteyenler için elverişlidir. Havanın değişkenliği göz önünde tutulmalıdır. Gün ortasında ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecektir. 31 Ağustos'ta sıcaklıklar 21 derece civarında kalacaktır. 1 Eylül itibarıyla artan nem hava sıcaklığını etkileyecektir. Bu dönemde sıcaklıkların 24 dereceye kadar çıkması tahmin edilmektedir. Dışarıda uzun süre vakit geçirenlerin su tüketimine dikkat etmesi önemlidir. Güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır.

Tatil yapanlar için hava durumu değişken olabilir. Hafta sonunu Bursa’da geçireceklerin hazırlıklı olmasını öneririz. Özellikle serin akşam saatlerinde kat kat giyinmek daha konforlu olacaktır. Ani soğuma hissedildiğinde hafif bir atkı veya şal almak iyi bir fikir olabilir.

Bursa'da bugünkü hava durumu güzel ve açık. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek harika bir fikir. Ancak hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Hazırlıklı olmak, sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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