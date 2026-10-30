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Bursa Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa, 30 Ekim 2026'da sıcaklık ortalaması 20 derece olan güzel bir sonbahar günü sunuyor. Hafif rüzgar eşliğinde dışarıda aktiviteler yapmak için ideal bir zaman var. Ancak, önümüzdeki günlerde beklenen hafif yağış ve sıcaklık düşüşü açık hava etkinliklerini etkileyecektir. Bu nedenle, Bursa'nın doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmek için giysi hazırlığı yapmanız faydalı olacaktır. Keyifli bir sonbahar dileriz.

Bursa Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bursa'da 30 Ekim 2026 tarihi, güzel bir sonbahar günü sunuyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında. Bu durum dışarıda aktivite yapmak için idealdir. Ayrıca doğanın tadını çıkarmak için de uygun bir hava var. Bursa'nın doğal güzellikleri, dolaşmayı sevenler için keyifli bir gün sunabilir. Şehirdeki yeşil alanlar ve tarihi zenginlikler keşfedilmeyi bekliyor.

Bugünkü hava, genel olarak 19 ila 22 derece arasında. Hafif bir rüzgar, gün boyunca sizi rahatsız etmeyecek. Güneş, günün büyük bir bölümünde kendini gösterecek. Bu durum, hafif bir ceketle dışarıda olma fırsatı tanıyor. Ancak gün içinde beklenmedik serin rüzgarlar hissedilebilir. Bu nedenle, bir kat daha giysi almanızı öneririm.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu, aktivitelerinizi etkileyecek. Hafif yağış bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Hafta sonu sıcaklıkların 17 derece civarına düşmesi bekleniyor. Bu, açık hava etkinlikleri için kısıtlayıcı olabilir. Açık havada zaman geçirecekseniz, şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır.

Sonbaharın bu döneminde değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek akıllıca. Sıcaklıkların düşmesi beklendiği için kat kat giyinmek iyi bir yöntemdir. Bu şekilde hem sıcak kalır hem de hava geçişlerinden korunursunuz.

Bugünkü hava durumu Bursa'da keyifli bir gün sunuyor. Ancak önümüzdeki günlerdeki değişiklikler hakkında dikkatli olmakta fayda var. Hava durumu değişikliklerine rağmen, Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleri her zaman keşfedilmeye değerdir. Keyifli bir sonbahar geçirmenizi dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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