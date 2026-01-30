Bursa Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 12 derece arasında olacak. Yer yer sağanak beklentisi var. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacak. Nem oranı yüksek olacak. Bu, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü, sıcaklık 5 ile 10 derece arasında olacak. Yine yer yer sağanak görülecek. 1 Şubat Pazar günü, sıcaklık 5 ile 11 derece arasında değişecek. Bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. 2 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklık 6 ile -1 derece arasında olacak. Yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları nedeniyle önlemler almak önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymelisiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmalısınız. Araçlarınızın sileceklerini kontrol etmeyi unutmayın. Evdeyseniz, pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edin. Bu, içeriye su girmesini engeller.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almayı unutmamalısınız.