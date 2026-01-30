HABER

Bursa Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da, 30 Ocak 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik göstermeye devam edecek. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 12 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağış beklentisi mevcut. Yüksek nem oranı, havanın soğuk hissedilmesine neden olabilir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. 31 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında sıcaklık 5 ile 11 derece arasında değişecek. Dışarıda iken gerekli önlemleri almak önem taşıyor.

Ufuk Dağ

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 12 derece arasında olacak. Yer yer sağanak beklentisi var. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacak. Nem oranı yüksek olacak. Bu, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü, sıcaklık 5 ile 10 derece arasında olacak. Yine yer yer sağanak görülecek. 1 Şubat Pazar günü, sıcaklık 5 ile 11 derece arasında değişecek. Bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. 2 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklık 6 ile -1 derece arasında olacak. Yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları nedeniyle önlemler almak önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymelisiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmalısınız. Araçlarınızın sileceklerini kontrol etmeyi unutmayın. Evdeyseniz, pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edin. Bu, içeriye su girmesini engeller.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almayı unutmamalısınız.

hava durumu Bursa
