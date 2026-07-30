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Bursa Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 30 Temmuz 2026 itibarıyla hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Sıcaklıklar 24 ile 12 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir dönem. Ancak öğle saatlerinde güneşten korunmak önemli. Gölgelik alanlarda vakit geçirebilir, şapka ve güneş kremi kullanarak zarar görmekten kaçınabilirsiniz.

Bursa Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü, Bursa'da hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 24 ile 12 derece civarında olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 24 ile 13 derece arasında değişecek. 1 Ağustos Cumartesi günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 25 ile 15 derece arasında seyredecek. 2 Ağustos Pazar günü ise sıcaklıklar 27 ile 16 derece arasında olacak.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmalısınız. Özellikle öğle vakitlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Şapka ve güneş kremi kullanmak zararlı etkilerden korur.

Sabah ve akşam serinliğinden yararlanarak yürüyüş yapabilirsiniz. Bisiklete binmek de iyi bir seçenek. Doğa yürüyüşleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabahın erken saatlerinde hava serin oluyor. Egzersiz yapmak isteyenler için ideal bir zaman.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli. Günlük aktivitelerinizi planlarken bu güzel havayı değerlendirmeyi unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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