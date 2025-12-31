Bursa Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve karlı olacak. Yılın son gününde hava durumu böyle bir atmosferde geçecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 derece civarında olacak. Ayrıca, karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında kalacak. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Hafif kar yağışı görülecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 derece civarına inecek. Kar yağışı gece boyunca devam edecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 7 kilometre hıza ulaşacak. Nem oranı %95 civarında olacak.

Bursa'da hava durumu, dışarı çıkarken kalın giysiler giymenizi gerektiriyor. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek üşüme riskini azaltır. Buzlanma ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalısınız. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Ocak Perşembe günü hafif kar yağışı bekleniyor. 2 Ocak Cuma günü ise daha ılıman bir hava görülecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olabilecek sorunlara karşı tedbirli olmakta fayda var.