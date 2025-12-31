HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 31 Aralık 2025 tarihinde soğuk ve karlı bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece civarındayken, akşam saatlerinde 1 dereceye düşecek. Karla karışık yağmurun etkili olacağı bu günler, su geçirmez giysiler ve dikkatli adımlar ile geçilmelidir. 1 Ocak'ta hafif kar yağışı, 2 Ocak'ta ise daha ılıman hava koşulları öngörülüyor. Hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olmak gerekmektedir.

Bursa Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bursa'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve karlı olacak. Yılın son gününde hava durumu böyle bir atmosferde geçecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 derece civarında olacak. Ayrıca, karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında kalacak. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Hafif kar yağışı görülecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 derece civarına inecek. Kar yağışı gece boyunca devam edecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 7 kilometre hıza ulaşacak. Nem oranı %95 civarında olacak.

Bursa'da hava durumu, dışarı çıkarken kalın giysiler giymenizi gerektiriyor. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek üşüme riskini azaltır. Buzlanma ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalısınız. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Ocak Perşembe günü hafif kar yağışı bekleniyor. 2 Ocak Cuma günü ise daha ılıman bir hava görülecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olabilecek sorunlara karşı tedbirli olmakta fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecekYılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecek
Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.