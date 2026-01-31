HABER

Bursa Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece, gündüz ise 10 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağmur bekleniyor, akşam sıcaklıkları 9 dereceye düşecek. Rüzgar güneyden eserek saatte 6 kilometre hızla ilerleyecek. Önümüzdeki günlerde de benzer yağışlı hava koşulları etkili olacak. Su geçirmez kıyafetlerin tercih edilmesi ve kayma risklerine karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

Ufuk Dağ

Bugün, 31 Ocak 2026 Cumartesi, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 8 derece olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar yükselecek. Yağışların devam etmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 9 dereceye düşecek. Hafif yağışlı hava koşulları sürecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar tekrar 8 derece civarında olacak. Hafif yağışlı hava devam edecek.

Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %84 ile %91 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Şubat 2026 Pazar günü hava sıcaklıkları 8 ile 15 derece arasında olacak. Orta şiddetli yağışların görülmesi bekleniyor. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında olacak. Karla karışık yağmurun etkili olması öngörülüyor.

Bu hava koşulları altında, yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacak. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olmak da önemlidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde soğuktan korunmak için uygun giyinmek gerekecek. Islak zeminlerde kayma riskine karşı tedbirli olunması önemlidir.

