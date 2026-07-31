Bursa Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Bursa hava durumu nasıl?

31 Temmuz 2026 Cuma günü, Bursa'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bursa'da bugünkü hava, en güzel cevaplardan biri.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 1 Ağustos Cumartesi günü hava açık. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında olacak. 2 Ağustos Pazar günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında seyredecek. 3 Ağustos Pazartesi günü hava yine açık. Sıcaklıklar 22 ile 25 derece arasında olacak.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabahlarda ve akşam saatlerinde hafif bir rüzgar olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik olacak. Güneş kremi kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Böylece, Bursa'da hava durumu en iyi şekilde değerlendirilmiş olur.