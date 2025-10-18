HABER

Bursa-İstanbul otoyolunda düzensiz göçmen avı

İzmir’den Bursa’ya kaçak yollarla düzensiz göçmen getiren bir kişi kıskıvrak yakalandı. Araçtaki 2 mülteci Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’den yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu şahısları taşıdığı tespit edilen bir binek otomobil, Bursa batı gişelerinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan incelemelerde sürücü dışında: 2 yabancı uyruklu şahsın olduğu kimliksiz il sınırları dışında zorunlu ikamet iznine aykırı şekilde bulunduğu tespit edildi. Şahıslar, işlemlerin tamamlanması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Emniyet birimlerinin yaptığı araştırmada, söz konusu şahısların kişi başı 7 bin TL karşılığında İzmir’den İstanbul’a gelmek için araç sürücüsüyle anlaştıkları belirlendi. Organizatör olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

(İHA)

