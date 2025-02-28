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  4. Bursa merkezli 4 ilde sahte içki operasyonu: 26 gözaltı

Bursa merkezli 4 ilde sahte içki operasyonu: 26 gözaltı

28.02.2025 16:33
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen 'Çengel-17' operasyonunda, 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildiğini, 26 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.

Bursa merkezli 4 ilde sahte içki operasyonu: 26 gözaltı

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Bursa merkezli 4 ilde imal ettikleri sahte alkolü 'Yüzey temizleyici' etiketiyle kamufle edip, yurt genelinde satışını yapan şüphelilere yönelik 'Çengel-17' operasyonunda 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildiğini, 26 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

Bursa Valiliği, İl Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Halkımızın sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını riske atan sahte alkol imalatçılarına karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Sahte alkol imalatçılarına yönelik jandarmamız ve emniyetimiz tarafından 2025 yılı içinde (1 Ocak-27 Şubat 2025 tarihleri arasında) düzenlenen operasyonlarda; 648 bin litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. Sahte alkol imalatçısı 557 şüpheli yakalandı" dedi.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sahte içki
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