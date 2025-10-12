HABER

Bursa sisle kaplandı

Bursa’da sabah saatlerinde Uludağ’ın eteklerine çöken yoğun sis, Zeyniler köyü yolundan etkileyici manzaralar oluşturdu.

Bursa’da sabah saatlerinde Uludağ’ın eteklerine çöken yoğun sis, Zeyniler köyü yolundan etkileyici manzaralar oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan kent, sis bulutları arasında adeta görünmez hale gelirken, şehir binaların üzerinden geçen bulutların ardında kayboldu.

Uludağ’da etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi de beyaza büründü. Zirvenin eteklerindeki Zeyniler köyü yolundan çekilen görüntülerde sis şehri pamuklara sarılmış gibi gösterse de, özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesini ciddi ölçüde düşürdü.
Yoğun siste yetkililer sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

