HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da 4 katlı iş merkezinin çatı katında yangın

Bursa’da 4 katlı iş merkezinin çatı katında, kumaşların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü.

Bursa'da 4 katlı iş merkezinin çatı katında yangın

Merkez Osmangazi ilçesi Okçular Çarşısı’ndaki 4 katlı iş merkezinin çatı katında, kumaşların bulunduğu alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemlerini aldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kına gecesi bitiminde egzoz sesi çıkaran gelin arabasını uyardı, damadın saldırısına uğradıKına gecesi bitiminde egzoz sesi çıkaran gelin arabasını uyardı, damadın saldırısına uğradı
Otomobile atı bağlayıp götüren sahibi ve sürücü tutuklandıOtomobile atı bağlayıp götüren sahibi ve sürücü tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Faturası 45 bin liraya kadar çıkıyor!

Faturası 45 bin liraya kadar çıkıyor!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Pakistan ile Hindistan ateşkes ilan etti

Pakistan ile Hindistan ateşkes ilan etti

Çanakkale'de zincirleme kaza! 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de zincirleme kaza! 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Dövülerek öldürülmüştü... Erol Eğrek olayında 6 kişi gözaltında!

Dövülerek öldürülmüştü... Erol Eğrek olayında 6 kişi gözaltında!

Kafkas engereği kabusu: Hastane hastane panzehir aradılar!

Kafkas engereği kabusu: Hastane hastane panzehir aradılar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.