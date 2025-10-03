HABER

Bursa’da açık havada sinema keyfi

‘Bursa Sinema Günleri’, vatandaşlara açık havada sinema izleme keyfi yaşatıyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kültür ve sanat yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla düzenlediği Bursa Sinema Günleri, tarihi ve kültürel mekânlarda gerçekleştirilen film gösterimleriyle devam ediyor.

Bursa Sinema Günleri’, vatandaşlara açık havada sinema izleme keyfi yaşatıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kültür ve sanat yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla düzenlediği Bursa Sinema Günleri, tarihi ve kültürel mekânlarda gerçekleştirilen film gösterimleriyle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan etkinlik, 26 Eylül - 30 Ekim 2025 tarihleri arasında 33 yetişkin ve animasyon film gösterimi ile 4 yönetmen söyleşisini Bursalılarla buluşturacak. Gösterimler; Irgandı Köprüsü, Kültürpark Atatürk Stadyumu, Merinos Parkı, Tayyare Kültür Merkezi ve ilçelerdeki farklı mekânlarda gerçekleştiriliyor.

Sinema tutkunları sadece seçkin filmlerle buluşmakla kalmıyor, aynı zamanda düzenlenen söyleşiler aracılığıyla yönetmenlerle doğrudan temas kurarak sinema üretim sürecine dair bilgi edinme imkânı da buluyor.

FİLM GÖSTERİMİNE, YOĞUN KATILIM

Bursa Sinema Günleri kapsamında Irgandı Köprüsü’nde düzenlenen Oscar ödüllü "La La Land (Aşıklar Şehri)" filminin gösterimi, vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Yönetmenliğini Damien Chazelle’in yaptığı ve başrollerinde Ryan Gosling ile Emma Stone’un yer aldığı romantik müzikal film, oyunculuk hayali kuran Mia ile caz piyanisti Sebastian’ın aşk ve hayallerle örülü hikâyesini beyaz perdeye taşıdı. Açık hava sinemasında tarihi köprünün büyülü atmosferiyle birleşen gösterim, izleyenlere unutulmaz bir sinema akşamı yaşattı.

(İHA)

