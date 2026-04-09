HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da aynı noktada peş peşe kazalar

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Avrupa Konseyi Bulvarı üzerindeki yol ayrımında meydana gelen kazalar dikkat çekti.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Avrupa Konseyi Bulvarı üzerindeki yol ayrımında meydana gelen kazalar dikkat çekti. Aynı noktada kısa aralıklarla yaşanan iki ayrı trafik kazası, sürücüler arasında tartışmalara neden oldu. Kaza anları araç güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk kazada, bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine gelen ekipler trafiği kontrollü şekilde sağladı. Aynı bölgede yaşanan ikinci kazada ise iki otomobil çarpışırken kazaların aynı noktada gerçekleşmesi, sürücülerin yol ayrımında şerit kullanımına dikkat etmediği iddialarını gündeme getirdi.

Öte yandan, trafik ekiplerinin şerit ihlali nedeniyle cezai işlem uyguladığı belirtildi. Yaşanan kazaların ardından sosyal medyada görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte, "kim hatalı?" tartışmaları da başladı. Vatandaşlar, söz konusu yol ayrımında gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.