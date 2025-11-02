HABER

Bursa’da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde apartmanın 1. kat balkonundan düşen 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesinde bulunan 3 katlı apartmanın 1. kat dairesinde meydana geldi. 88 yaşındaki Emin Özsoy, iddiaya göre balkondan garajın üzerine çıkmak için adım attı. Garaj çatısındaki plastiğin kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Olaydan sonra eve gelen ailesi balkondan baktıklarında yaşlı adamın hareketsiz halde buldu.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa
