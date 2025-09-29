HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa’da çocuklar oyun parkını ateşe verdi

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayağı Mahallesi’nde yaşanan olay, mahalle sakinlerini şoke etti.

Bursa’da çocuklar oyun parkını ateşe verdi

İddiaya göre, yaşları 10 ile 13 arasında değişen 2 çocuk, mahalledeki oyun parkında bilinmeyen bir nedenle ateş yakarak parkın bir bölümünü tutuşturdu. Yangın kısa sürede parkın plastik oyun gruplarına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Parkta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinleri, çocukların güvenliği ve kamu malına verilen zarar nedeniyle endişeli. Arabayağı Mahallesi Muhtarı, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın bilinçli olması için ailelerin ve okulların daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız" dedi.

Bursa’da çocuklar oyun parkını ateşe verdi 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Özgür Özel ilk 5'i açıkladı! F-35 ve KAAN çıkışı: "Türkiye'nin uğradığı en büyük haksızlık"Son dakika | Özgür Özel ilk 5'i açıkladı! F-35 ve KAAN çıkışı: "Türkiye'nin uğradığı en büyük haksızlık"
Kütahya depremini 3 gün önceden bilmişti! O 2 noktayı gösterdiKütahya depremini 3 gün önceden bilmişti! O 2 noktayı gösterdi

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.