HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa’da dağlık alanda mahsur kalan yaralı vatandaş kurtarıldı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde dere kenarından dağa doğru yürüyüş yapan iki kişiden biri düşerek yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan vatandaş bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bursa’da dağlık alanda mahsur kalan yaralı vatandaş kurtarıldı

Olay, 6 Mart günü saat 14.57 sıralarında Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere kenarından dağa doğru yürüyüş yapan 28 yaşındaki Halil İbrahim Bulut, dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu kolundan yaralanan Bulut, bulunduğu sarp araziden aşağı inemedi. Yanında bulunan 24 yaşındaki Hüseyin Ararat’ın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine Bursa AFAD Arama Kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, UMKE, itfaiye ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi şartlarında yapılan çalışma sonucu yaralı vatandaş bulunduğu noktadan güvenli bölgeye indirildi.
Sağlık ekiplerine teslim edilen Halil İbrahim Bulut’un genel sağlık durumunun iyi olduğu, kolunda kırık olabileceği değerlendirildi. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da dağlık alanda mahsur kalan yaralı vatandaş kurtarıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu'da karla mücadele çalışmaları devam ediyorOrdu'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendiMersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.