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Bursa'da karısını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa'da karısını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Naciye B. (45) yatağında ölü bulundu.

Naciye B'nin kocası Erol B'nin (42) ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çocuklarına annelerinin intihar ettiğini söyleyen baba Erol B, çelişkili ifadelerde bulunmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda karısını iple boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürülen Erol B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Naciye B'nin cenazesi ise toprağa verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa Yenişehir
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