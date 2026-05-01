HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da ortaokul öğrencileri Türkiye şampiyonu

Okullar arası Yıldız Kızlar Yüzme Türkiye Şampiyonasını Bursa Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu Yıldız Yüzme Takımı kazandı.Okullar arası Yıldız Kızlar Yüzme Türkiye Şampiyonası 28-30 Nisan tarihlerinde Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.

Okullar arası Yıldız Kızlar Yüzme Türkiye Şampiyonası 28-30 Nisan tarihlerinde Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Şampiyonaya Türkiye genelinden 49 okuldan 325 sporcu katıldı. 3 gün süren yarışlar sonunda Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu Yıldız Kız Yüzme takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Ocak ayında Bursa Şampiyonu olan Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu Mart ayında Edirne de yapılan yarıslarıda Grup Birincisi olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu Yıldız Kız Yüzme takımı Trabzon da Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Erkek Yıldız Yüzme takımı da Türkiye beşincisi oldu.
Okul Müdürü Ramazan Yürük okul olarak yeni açıldıklarını, akademik başarının yanında öğrencilerimizi spor ve sanat alanlarında desteklediklerini söyledi. Öğrencilerinin Türkiye Şampiyonu olmasından dolayı büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Bu başanın elde edilmesinde büyük emek veren öğrencilerimize öğretmenlerimize velilerimize ve antrenörlerimize teşekkür ederiz.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa güncel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.