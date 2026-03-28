Bursa’da para tırmanış heyecanı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Milli Takım sporcu havuzunu güçlendirmek ve LA28 Paralimpik Oyunları’na hazırlık amacıyla organize edilen şampiyonada engelli sporcular, farklı illerden Bursa’ya gelerek tırmanma duvarına ter döktü.

Şampiyonanın 2 gün süreceğini belirten Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi ve Turkuaz Paralimpik Spor Kulübü Başkanı Metin Erat, para tırmanışın geçen yıl alınan kararla paralimpik branş olarak kabul edildiğini vurguladı. Sporcuların en büyük motivasyonu, derece elde ederek milli formayı giymek olduğunu aktaran Erat, "Sporcular, Turkuaz Paralimpik Spor Kulübü ve Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü bünyesinde gönüllü antrenörler eşliğinde hazırlık yaptı. Özellikle görme engelli sporcular, gönüllü eğitmenlerin desteğiyle tırmanış duvarında yoğun antrenmanlar gerçekleştirdi. Bursa’daki Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, engelli sporcuların azmini ve milli takım yolundaki kararlılığını ortaya koyarken, şehrin spor kültürüne de güçlü bir katkı sağladı. Bu organizasyon, hem yerel hem ulusal düzeyde engelli sporlarına verilen önemin somut bir göstergesi oldu" diye konuştu. Erat ayrıca özellikle LA28 Paralimpik Oyunları hedefinin, bu şampiyonayı sadece ulusal değil, küresel bir hazırlık sürecinin parçası haline getirdiğini belirtti.



