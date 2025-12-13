HABER

Bursa’da pide imalathanesinde yangın paniği

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir pide imalathanesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, ilçede faaliyet gösteren pide imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, imalathanede maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa’da pide imalathanesinde yangın paniği 6Kaynak: İHA

