Bursa’da sahte avukat göçmenleri dolandırdı, yakalandı tutuklandı

Bursa’da kendisini avukat olarak tanıtarak yabancı uyruklu şahısları dolandırmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda, suç failleri ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bursa’da sahte avukat göçmenleri dolandırdı, yakalandı tutuklandı

Bursa'da kendisini avukat olarak tanıtarak yabancı uyruklu şahısları dolandırmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda, suç failleri ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın sosyal medya platformları üzerinden kendisini avukat olarak tanıttığı belirlendi.

Şahsın, yabancı uyruklu kişilere ikamet izni çıkarılması, kimlik belgesi temini, pasaport işlemleri ve sınır dışı işlemlerinin durdurulması gibi konularda hukuki destek sağlayabileceğini beyan ettiği tespit edildi. Bu kapsamda 1.000 ile 3.000 ABD doları arasında değişen ücretler talep ederek dolandırıcılık girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, hakkında sınır dışı kararı bulunan yabancı uyruklu bir kişi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bursa’da sahte avukat göçmenleri dolandırdı, yakalandı tutuklandı 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizli’de çatılar uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi, insanlar yürüyemediDenizli’de çatılar uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi, insanlar yürüyemedi
Bursa’da para tırmanış heyecanıBursa’da para tırmanış heyecanı

En Çok Okunan Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

