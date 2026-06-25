Bursa’da Sultan Çelebi Mehmed Han, vefatının 605. yılında dualarla anıldı

Bursa’da Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bursa Valiliği, Bursa İl Müftülüğü, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bursa 700 Yıl iş birliğinde, Sultan Çelebi Mehmed Han’ın vefatının 605. sene-i devriyesi dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Yeşil Külliyesi’nde bulunan Yeşil Türbe’de gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Sultan Çelebi Mehmed Han ve tüm şehitler için dua edildi.

Anma programına Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kâmil Özer, Bursa Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı (BUMEV) Başkanı Ahmet Akın ile BUMEV Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın sonunda katılımcılara geleneksel pilav ikramı yapıldı. Sultan Çelebi Mehmed Han, kabri başında edilen dualarla vefatının 605. yılında rahmet ve minnetle yad edildi.,



Kaynak: İHA