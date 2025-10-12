HABER

Bursa’da tarihi mekanlar, sisler arasından görüntülendi

Bursa’da etkili olan yoğun sis, kartpostallık görüntüler ortaya koydu.

Bursa’da tarihi mekanlar, sisler arasından görüntülendi

Bursa’da etkili olan yoğun sis, kartpostallık görüntüler ortaya koydu. Bursa’nın tarihi mekanları, Ulu Cami, Tophane ve diğer bölgeleri sis altında seyrine doyumsuz anları ortaya koydu.

Bursa’da tarihi mekanlar, sisler arasından görüntülendi 1

Drone ile havadan görüntülenen Bursa’da binalar sis bulutlarının arasında kaybolurken, pamuklara bürünmüş bir Bursa gibi izleyenleri mest etti. Bursa’nın simgesi olan Ulu Cami, Tophane ve önemli tarihi mekanların sis altındaki görüntüleri büyüledi. Ortaya çıkan görsel şölen, izleyenler tarafından büyük beğeni kazandı.

Bursa’da tarihi mekanlar, sisler arasından görüntülendi 2

(İHA)

