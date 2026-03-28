Bursa’da tavuk döner yiyen 25 kişi zehirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde farklı döner işletmelerinden tavuk döner yiyen 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu.Olay İnegöl'ün farklı noktalarında faaliyet gösteren döner işletmelerinde meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde farklı döner işletmelerinden tavuk döner yiyen 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu.

Olay İnegöl’ün farklı noktalarında faaliyet gösteren döner işletmelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işletmelerden tavuk döner yiyen bazı vatandaşlar kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Fenalaşan 25 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edildiği öğrenilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, zehirlenmeye neden olduğu iddia edilen ürünlerden numune alınarak detaylı araştırma yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇorum’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Göktaş duyurduMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Göktaş duyurdu

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

Trump'tan Hürmüz Boğazı oyunu: 'Trump Boğazı' dedi

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

