Bursa’da trafik kazasında can pazarı: 4 yaralı

Kaza, saat 23.50 sıralarında Kestel Kale Mahallesi Kurtuluş Caddesi ile Ankarayolu Caddesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.B. idaresindeki otomobil, Kurtuluş Caddesi’nden Ankarayolu Caddesi’ne merkez istikametine katılım yaptığı sırada, Ankarayolu Caddesi üzerinde merkez yönüne seyir halinde olan Muharrem Koyunoğlu yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada araçta yolcu konumunda bulunan S.K. ile aracın sürücüsü İ.B. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan S.A. ile G.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırılırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır