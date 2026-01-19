HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa’da trafik kazasında can pazarı: 4 yaralı

Bursa’nın Kestel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıları kurtarmak için sağlık ve polis ekipleri zamanla yarıştı. Sıcak görüntüler kameraya yansıdı.

Bursa’da trafik kazasında can pazarı: 4 yaralı

Kaza, saat 23.50 sıralarında Kestel Kale Mahallesi Kurtuluş Caddesi ile Ankarayolu Caddesi kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İ.B. idaresindeki otomobil, Kurtuluş Caddesi’nden Ankarayolu Caddesi’ne merkez istikametine katılım yaptığı sırada, Ankarayolu Caddesi üzerinde merkez yönüne seyir halinde olan Muharrem Koyunoğlu yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada araçta yolcu konumunda bulunan S.K. ile aracın sürücüsü İ.B. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan S.A. ile G.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırılırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da trafik kazasında can pazarı: 4 yaralı 1

Bursa’da trafik kazasında can pazarı: 4 yaralı 2

Bursa’da trafik kazasında can pazarı: 4 yaralı 3

Bursa’da trafik kazasında can pazarı: 4 yaralı 4

Bursa’da trafik kazasında can pazarı: 4 yaralı 5

Bursa’da trafik kazasında can pazarı: 4 yaralı 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji'den 9 ilde sarı kodlu kar alarmı! İl il uyardı: Türkiye donacak!Meteoroloji'den 9 ilde sarı kodlu kar alarmı! İl il uyardı: Türkiye donacak!
Kars’ta 208 köy yolu kapalı bulunuyorKars’ta 208 köy yolu kapalı bulunuyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.