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Bursa’daki akraba kavgasında 2 kişi tutuklandı

Bursa’da akrabalar arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.Olay, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’daki akraba kavgasında 2 kişi tutuklandı

Bursa’da akrabalar arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında bir dükkan nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı. Kısa sürede büyüyen kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken, bir kişi bıçakla yaralandı. Çıkan arbedede 5 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri ekipleri, olay yerine 3 dakikada geldi. Tarafları ayırmakta güçlük çeken ekipler, kavgaya biber gazı ile müdahale etti.

YUNUS POLİSİNİN SOĞUKKANLI HAREKETİ FACİAYI ÖNLEDİ

Yaralanan taraflardan biri, ambulansta tedavi görürken başka bir şüpheli ise onu ambulanstan indirerek bıçaklamaya çalıştı. Olayı fark eden Motosikletli Polis Timleri’nde görevli polis memuru, soğukkanlılıkla şüphelinin elindeki bıçağı alarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavganın çıkış nedeni ve bıçaklama olayının nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Selim S. ile Abdulhaluk L., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’daki akraba kavgasında 2 kişi tutuklandı 1

Bursa’daki akraba kavgasında 2 kişi tutuklandı 2

Bursa’daki akraba kavgasında 2 kişi tutuklandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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