Büyükada’da kullanımı yasaklanan atlar, çiftlikleriyle meşhur Daday’da sahiplendirildi

İstanbul faytonlarda turist taşırken kötü muamele gördükleri gerekçesiyle kullanımları yasaklanan Büyükada’nın atları, Kastamonu’nun Daday ilçesine bulunan at çiftlikleri ve vatandaşlara dağıtıldı.

İstanbul’da Büyükada’da kötü muamele gördükleri gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından faytonlarda kullanımları yasaklanan ve akıbetleri yıllardır tartışma konusu olan atlar Kastamonu’nun Daday ilçesine getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde bakımları sürdürülen 51 at, Daday ilçesinde bulunan at çiftlikleri ve vatandaşlara dağıtıldı. İBB ve Daday Belediyesi’nin iş birliğinde sahiplendirilen atlar İstanbul’dan Kastamonu’ya nakledildi. İlçeye getirilen atlardan 16’sı Daday Belediyesi tarafından kurayla belirlenen 4 at çiftliğine teslim edildi. 35 at ise çeşitli iş ve faaliyetlerde kullanılmak üzere Daday Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

"FAYTONDAN ÇIKTIKLARI İÇİN BURADA BİRAZ DAHA RAHATLAR"

Daday ilçesinde at çiftliği işletmeciliği yapan Levent Bıyıklı, 4 atın ücretsiz bir şekilde kendilerine teslim edildiğini belirterek, "Çiftliğimizdeki atlarımız yerli. İngiliz atlarına, Arap atlarına zaten bindiremiyoruz. Her gelen misafirimiz acemi oldukları için yerli atlara bindiriyoruz. Dışarı turumuz var. İki tane orta tur, uzun tur. Ne kadar gitmek isterlerse biniyorlar. Dışarı gitmek istemeyenler çiftlik içinde, bu manevi etrafında biniyorlar. Atlarımızın birazı yeni İstanbul’dan geldi. Geçen hafta geldi. Diğerleri bizim kendi atlarımız. Onlar da bizim atlarımızla uyuşma aşamasındalar. Şimdi birbirlerini tanıyorlar. Yabancı oldukları için biraz aralarında kavga gürültü olsa da alışacaklar. Biz de bindirmeye devam edeceğiz. Daday Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi teslim etti. Bunlar adada paytonu bırakan atlar. Orada zaten faytonculuğu bıraktılar. Onlar da Anadolu’ya gönderdiler. Zaten bizim ilçemizde de at çiftlikleri çok olduğu için Büyükşehir’le bir bağlantı kuruldu. Atlar bize İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarıyla getirildi. Biz de kurayla atlarımızı aldık. 4 çiftliğe 4’er tane at teslim edildi. İyi bakacağımız taahhütünü verdik. Bakımlarını yapıyoruz, aç bırakmıyoruz. Bize geldikten sonra biraz daha rahat ettiler. Faytondan çıktıkları için burada biraz daha rahatlar. Biz de memnunuz. Daha önce de göndermişlerdi.O zaman aldıklarımız çok zayıftı, çok bakımsızlardı. Ama bu sefer gelenler çok bakımlı. Biz de aynı şekilde bakıma devam edeceğiz" dedi.

"ONLARA BEBEK GİBİ BAKIYORUZ"

Atların bakımını yapan çiftlik çalışanı Satiye Tiftik ise çiftlikteki atların bakımıyla ilgili bilgi vererek, "Atlarımızı yazın doğada, kışın içeride samanla, arpayla besliyoruz. Atlarımızın birazı İstanbul Adalar’dan geldi. Sağ olsun, belediye başkanımız getirdi, herkese dağıttı. Müşterilerimiz de çiftliklerimize gelip atlara biniyor. Biz de atlara bakıyoruz, ismiyle hitap ediyoruz. Onlar bile isimlerini biliyorlar. Hepsinin ismi var, çipleri var, kimlikleri var. Tabii ki onlara bebek gibi bakıyoruz. Bir gün bile yalnız bırakamazsın. Canlı hayvan çünkü. Her gün ilgilenmesi gerekiyor. Günde üç öğün doyuruluyoruz. Müşteriler de geliyor, seviyor, biniyorlar" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır