Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme! İş insanı Kemal Şahin tutuklandı: Yakın çevresinden saklamış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin başlatılan yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada turizmci iş insanı ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin tutuklandı.

YAKIN ÇEVRESİNE YURT DIŞINDAYIM DEDİ

Edinilen bilgiye göre tutuklu olan Kemal Şahin, yargı kararını saklamak için yakın çevresine yurt dışında olduğunu söylüyordu.

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'nın özel haberine göre; Kemal Şahin sosyal medya gönderilerinde Mısır programında olduğunu yazmış ve bu programa ait olduğunu iddia ettiği görüntüler paylaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskân aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istendi.