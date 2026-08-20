Büyükçekmece’de 14 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında C.A.’nın (36), Türkoba Mahallesi’ndeki bir adreste bulunduğu tespit edildi. Belirlenen adrese 18 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda C.A. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda bir tabanca, bir şarjör ve çeşitli çaplarda 101 fişek ele geçirildi. Şüphelinin sorgulamasında; "Kasten öldürme", "6136 Sayılı Kanun’a muhalefet", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başta olmak üzere 14 ayrı suçtan toplam 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Ağustos’ta adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır