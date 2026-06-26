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Büyükçekmece’de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza

İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda 3 kamyon ile AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın da içinde bulunduğu otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Büyükçekmece’de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza

İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda 3 kamyon ile AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın da içinde bulunduğu otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Turan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde Mahmutbey Gişeleri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyon sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle arızalanarak aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada aynı yönde ilerleyen başka bir kamyon, emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadan gelen üçüncü kamyon da kazaya karışarak savruldu ve içerisinde AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın bulunduğu otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücülerinden biri yaralanırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında otomobilde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Mahmutbey istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kaza
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