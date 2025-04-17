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Büyükçekmece’de olaylı gece

İstanbul Büyükçekmece’de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği motosikletli şahıslar sivil polis aracına ateş ederek kaçtı.

Büyükçekmece’de olaylı gece

Büyükçekmece Mimaroba Mahallesinde gece saatlerinde iddiaya göre polis ekipleri şüphelendikleri motosikletli şahısları durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan motosikletli şahıslar sivil polis aracına ateş etti. Şahıslar daha sonra motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay sonrası özel harekat polisleri ve çok resmi ekip olay yerine geldi. Polis ekipleri kaçan şüpheliler ile ilgili geniş çaplı arama başlattı. Şahısların bıraktığı motosiklet ise incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Büyükçekmece
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