Büyükçekmece’de aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Büyükçekmece’de aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düşü. Yoğun sis nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
30.01.2026 16:16
Büyükçekmece ilçesi E-5 mevkii Silivri istikametinde saat 14.00 sıralarında aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
