Büyükçekmece’de aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Büyükçekmece’de aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düşü. Yoğun sis nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Büyükçekmece'de aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Büyükçekmece ilçesi E-5 mevkii Silivri istikametinde saat 14.00 sıralarında aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

Büyükçekmece
