Büyükşehir'den sokak hayvanları için 244 bin metrekarelik yaşam alanı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde sokak hayvanları için önemli bir projeyi duyurdu. Başkan Çerçioğlu, toplam 244 bin metrekarelik alana kurulacak yeni ve modern "Can Dostları Yaşam Alanı" projesini kamuoyuyla paylaştı. Çerçioğlu, bugüne kadar hayvan dostlarına yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Karşılıksız sevgileriyle hayatımıza anlam katan can dostlarımız için bugüne kadar çok şey yaptık, daha fazlasını da yapacağız" dedi.

"DAHA GÜVENLİ VE SAĞLIKLI BİR ORTAM"

Geçtiğimiz yıl 30 bin metrekarelik modern bir Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Aydın’a kazandırdıklarını anımsatan Başkan Çerçioğlu, yeni yaşam alanı projesinin sokak hayvanlarının daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlayacağını belirtti.

Hayvan haklarına verdikleri önemin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Çerçioğlu açıklamasında "Karşılıksız sevgileriyle hayatımıza anlam katan can dostlarımız için bugüne kadar çok şey yaptık, daha fazlasını da yapacağız. Geçtiğimiz yıl 30 bin metrekarelik modern bir evcil hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini kentimize kazandırmıştık. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde yeni bir projeyi müjdeliyoruz. Aydın’a, sokak hayvanlarımızın daha güvenli ve sağlıklı şekilde yaşayacağı toplam alanı 244 bin metrekare olan yeni ve modern bir ‘Can Dostları Yaşam Alanı’ kazandırıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, Aydın ancak can dostlarıyla birlikte daha güzel" ifadelerine yer verdi.

