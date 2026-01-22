HABER

Büyükşehir’den kar yağışı sonrası arterlere anında müdahale

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte şehir merkezinde kar küreme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kar yağışının başladığı ilk andan itibaren kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarına anında koyuldu.

Olumsuz hava şartlarının ulaşımda ve günlük yaşamda herhangi bir aksaklığa yol açmaması için ekipler, sahada yoğun bir mücadele yürütüyor. Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle ana arterlerde kar küreme çalışmalarını başlattı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında cadde, bulvar ve sokaklarda biriken karlar temizlenerek yolların güvenli şekilde ulaşıma açık kalması sağlanıyor.

