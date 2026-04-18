Büyükşehir’in ata tohumlarına yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuyucak ve Köşk ilçelerinde dağıtımı yapılan kışlık ata tohumu fidelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’ın yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için başlattığı "Ata Tohumları" projesinde elde edilen fideler vatandaşlar ile buluşturulmaya devam ediliyor.

Büyükşehir’in ata tohumlarına yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuyucak ve Köşk ilçelerinde dağıtımı yapılan kışlık ata tohumu fidelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’ın yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için başlattığı "Ata Tohumları" projesinde elde edilen fideler vatandaşlar ile buluşturulmaya devam ediliyor. Onlarca farklı sebze ve meyvenin farklı varyantından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Çalışmalar kapsamında, Kuyucak ve Köşk ilçelerinde vatandaşlara fide dağıtımı gerçekleştirildi. Tamamı Büyükşehir Belediyesi’nin seralarında yetiştirilen fideleri alan vatandaşlar, hem doğal hem de sağlıklı ürünler yetiştirme imkanı buluyor. Domates, biber, patlıcan, acur, salatalık ve fasulye fidelerinden alan vatandaşlar, Ata Tohumlarının gelecek nesillere ulaştırılması için gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Başkan Çerçioğlu, Ata Tohumlarının gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğu belirterek "Ata Tohumlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Seralarımızda ürettiğimiz fideleri 17 ilçemizde vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Büyükşehir’in ata tohumlarına yoğun ilgi 1

Büyükşehir’in ata tohumlarına yoğun ilgi 2

Büyükşehir’in ata tohumlarına yoğun ilgi 3

Büyükşehir’in ata tohumlarına yoğun ilgi 4

Büyükşehir’in ata tohumlarına yoğun ilgi 5
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB paylaştı! “Sondaj gemilerimize tam koruma"MSB paylaştı! “Sondaj gemilerimize tam koruma"
Küba'daki enerji krizi büyüyorKüba'daki enerji krizi büyüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

