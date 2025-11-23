HABER

Büyükşehir’in devleri Eskişehir deplasmanından namağlup döndü: 65-71

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 6. haftasında Eskişehir 26’yı deplasmanda 65-71’lik skorla mağlup eden Büyükşehir Basketbol takımı, şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 6. hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Basketbol, deplasmanda Eskişehir 26’ya konuk oldu.

Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sahaya Kaptan Gökhan Aydın, Aydın Şirin, Egemen Usta, Yavuz Koça ve Mert İlhan ilk beşiyle çıkan Büyükşehir, karşılaşmanın başından sonuna üstün bir oyun ortaya koydu. İlk yarıyı 23-34 önde tamamlayan Sakarya ekibi, ikinci yarıda da skor avantajını koruyarak rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve parkeden 65-71’lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: İHA

