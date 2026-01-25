HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Buzda düşerek ağır yaralanan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Adıyaman’da, buzlu yolda yaklaşık 1 hafta önce ayağının kayması sonucu düşerek ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut hayatını kaybetti.

Buzda düşerek ağır yaralanan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Yaklaşık 1 hafta önce Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi’ndeki evinden sabahın erken saatlerinde çıktığı esnada buzlanan yolda ayağı kayan 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut, yere düşerek ağır yaralanmıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen olay sağlık ekiplerine bildirilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 hafta boyunca hastanede tedavi gören Bulut, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bulut’un cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Belediye Mezarlık Camisi’ne getirildi.
Bulut için cenaze töreni düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut, Adıyaman Şehitliği’nde toprağa verildi.

Buzda düşerek ağır yaralanan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti 1

Buzda düşerek ağır yaralanan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti 2

Buzda düşerek ağır yaralanan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaddar hemşire 5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! TutuklandıGaddar hemşire 5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! Tutuklandı
Güneşli hava sahilleri doldurduGüneşli hava sahilleri doldurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.