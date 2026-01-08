HABER

Buzdolabı kapakları genelde kapattıktan hemen sonra neden zor açılır?

Beyaz eşya ana başlığı altında kullanılan tüm ev eşyaları gibi buzdolabı da icat edildiği ilk günden bu yana hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır ve insanların günlük hayatını oldukça kolaylaştırmıştır. Buzdolabı ya da dondurucular beyaz eşya olarak adlandırılsa da günümüzde farklı renklerde ve modellerde de üretilmektedir.

Ferhan Petek

Günlük hayatı kolaylaştıran ev aletlerinden biri de buzdolabıdır. Farklı boyutlarda, renklerde, modellerde üretilebilen buzdolapları hem evlerde hem de işyerlerinde kullanılmaktadır. Bir ortamın sıcaklığını onu çevreleyen sıcaklığın altına indirerek orada korumak üzere ısının alınması soğutma olarak ifade edilmektedir. Buzdolabından önce yiyeceklerin bozulmasını önleyebilmek ve onları muhafaza edebilmek için birçok yöntem denenmiştir. Bu yöntemler milattan önce bin yılına dek uzanmaktadır.

Bugünkü buzdolaplarının kökeninin 1755 yılında İskoç profesör William Cullen tarafından yapılan küçük bir soğutma makinesine dayandığı bilinmektedir. Daha sonraki süreçte başka bilim insanları da çeşitli çalışmalar yapmıştır ve buzdolapları gelişerek bugünkü halini almıştır. Günümüzde de buzdolaplarının geliştirilmesi adına yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Buzdolabı kapakları genelde kapattıktan hemen sonra neden zor açılır?

Her ne kadar buzdolapları, teknoloji ile birlikte geliştirilmeye devam etse de her buzdolabının değişmeyen ve ortak olan bazı özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de buzdolabı kapaklarının genel olarak kapattıktan hemen sonra zor açılması durumudur. Buzdolabı kapaklarını kapattıktan çok kısa bir süre sonra yeniden açmak oldukça zordur. Bu durumun bilimsel açıklamaları bulunmaktadır.

Buzdolabının içindeki hava basıncının kapak açıldıktan sonra değişmesi ikinci kez açarken zorlanılmasının başat nedenlerinden biridir. Kapaklar kapandığı zaman içerideki hava basıncı ideal olan seviyeye ulaşılabilmesi için bir denge arayışına girmektedir. Bu dengeyi sağlamaya çalışırken içeride bulunan hava dışarı çıkmak yerine iç kısım ile kapak arasında bir vakum meydana getirir.

İnsanlar buzdolabı kapağını açtıkları zaman dolabın içine sıcak hava girer. Kapak kapatıldığı zaman sıcak hava soğuk hava şile karışır ve bir vakum oluşur. Bu durum da kapağın hemen sonra tekrar açılmasını engeller. Buzdolabının hava basıncını dengeleme çabası bir dakikadan daha az sürmektedir. Süre hava sıcaklığı ile de ilgili bir durumdur.

Örnek olarak yılın daha sıcak ve nemli olan dönemlerinde bir dakikalık olan bu süre birkaç dakika kadar uzayabilmektedir. Kapının düzgün bir şekilde açılıp kapanabilmesi için kapı contalarının da kontrol edilmesi ve gerekirse temizlenmesi gerekmektedir. Eğer kapılar birkaç dakika geçmesine rağmen açılmıyorsa dolabın contaları çok eskimiş olabilir ve değiştirilmeli ya da temizlenmelidir.

Düzgün olarak çalışan bir buzdolabında da eski bir buzdolabında da bu kapının yeniden açılmasında zorluk yaşama durumu gerçekleşebilmektedir. Ancak kapının hangi neden ile açılmadığı ve yeniden açılması için kaç dakika gerektiği gibi durumlara göre beklenmeli ya da eskidiyse contalar temizlenmelidir.

