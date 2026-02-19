HABER

Buzul mağarada 5000 yıllık bakteri bulundu! 10 modern antibiyotiğe dirençli

Romanya’da bilim insanları, Karpat Dağları’ndaki bir buzul mağarasında 5 bin yıldan daha eski olduğu belirlenen bir bakteri keşfetti. Buzun içinde korunmuş halde bulunan mikroorganizmanın modern antibiyotiklere dirençli olduğunun ortaya çıkması, yeni salgın risklerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sedef Karatay Bingül

Çekya’dan Romanya’ya uzanan Karpat Dağları’nın Romanya sınırları içindeki bölümünde yer alan Scărișoara Buzul Mağarası’nda yapılan araştırmada, yeraltı buzulundan yaklaşık 25 metre uzunluğunda bir buz silindiri çıkarıldı.

BUZUN 16,5 METRE ALTINDA BULUNDU

İncelenen örneklerde bakterinin buzun 16,5 metre derinliğinde bulunduğu açıklandı. Romanya Biyoloji Enstitüsü Akademisi’nde görev yapan bilim insanı Cristina Purcarea liderliğindeki ekip, bakterinin yaşını 5.335 yıl olarak belirledi. Keşfin sonuçları bilimsel dergi Frontiers in Microbiology’de yayımlandı.

'PSYCHOBACTER' TÜRÜ YENİ BİR BAKTERİ

Yapılan analizler sonucunda bakterinin 'Psychobacter' adı verilen yeni bir tür olduğu kaydedildi. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerde, bakterinin 28 yaygın antibiyotiğe karşı verdiği tepkiler incelendi.

Sonuçlara göre, günümüzde kullanılan 10 modern antibiyotiğin bakteri üzerinde etkisiz kaldığı belirlendi. Bu durum, antibiyotik direncinin yalnızca modern tıbbın bir sonucu olmadığına, tarih öncesi dönemlerde de doğal olarak var olduğuna işaret ediyor.

ŞAŞIRTICI BİR ÖZELLİK DAHA

Araştırmada dikkat çeken bir başka bulgu ise bakterinin diğer mikroorganizmalar üzerindeki etkisi oldu. Söz konusu bakteri, aralarında hastane enfeksiyonlarına yol açan türlerin de bulunduğu 20 farklı mikrobun büyümesini yavaşlattı.

Uzmanlar, bu özelliğin gelecekte yeni antimikrobiyal maddelerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Ancak bilim insanları, antik mikroorganizmaların çözülmesiyle ortaya çıkabilecek potansiyel risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini de vurguladı.

