HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Çad'ın güneyinde yerel halklar arasında çıkan çatışmada 8 kişi öldü

Çad'ın güneyindeki Logone Oriental bölgesinde yerel halklar arasında çıkan çatışmalarda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Çad'ın güneyinde yerel halklar arasında çıkan çatışmada 8 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Bake kasabasında sığır sürüsünün ekili araziye girmesiyle bölgede hayvancılık ve çiftçilikle geçimini sağlayan yerel gruplar arasında çatışma çıktı.

Sürünün mahsullere zarar vermesi üzerine başlayarak büyüyen çatışmalarda, 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kurbanların cenazeleri ailelerine teslim edilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Çad'da toprak ve otlak paylaşımı nedeniyle topluluklar arasında benzer gerginlikler sık sık yaşanıyor.

Mayıs 2025'de, ülkenin Logone Occidental bölgesinde, yerel halklar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan çatışmalarda en az 35 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildiCHP'de Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi
Şanlıurfa’da uyuşturucu madde ele geçirildiŞanlıurfa’da uyuşturucu madde ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Çad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.