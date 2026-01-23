Çakarlı araçlarla ciğer keyfi! Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ın görüntüleri gündem oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca, Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ile 20. Dönem Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş Kayseri'de çakarlı araçlarla ciğer yemeye gitti. Görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Yapılan paylaşım, Saadet Partisi ve beraberindeki heyetin gösterişli bir mekana çakarlı araçlarla gitmesi yüzünden kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.