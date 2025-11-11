HABER

Çalışmayan motorunu yakıp, karşısına geçip izledi

Denizli’de arıza yapan elektrikli motosikletini çalıştıramayan sürücü, aracını yolun ortasında ateşe verdi.

Denizli’de arıza yapan elektrikli motosikletini çalıştıramayan sürücü, aracını yolun ortasında ateşe verdi. Motosikletinin üzerine benzin dökerek ateşe veren sürücü, karşısına oturup yangını izledi.

Çalışmayan motorunu yakıp, karşısına geçip izledi 1

Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; elektrikli motosikleti arıza yapan sürücü, dakikalarda çaba harcamasına rağmen motosikleti çalıştırmayı başaramadı. Öfkeye kapılan sürücü, akaryakıt istasyonundan benzin alıp gelerek, yolun ortasındaki motosikletinin üzerine döküp ateşe verdi.

KARŞISINA GEÇİP İZLEDİ!

Saniyeler içerisinde alevler içerisinde kalan motosikletinin karşısına geçip oturan sürücü, yanan aracını istedi. Yoldan geçene diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdü.

Çalışmayan motorunu yakıp, karşısına geçip izledi 2

Yanan motosikleti cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler, arızadan dolayı çalıştırmadığı motosikletini ateşe veren sürücüye, "Sen ne yaptın be dayı" diyerek seslendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışmayan motorunu yakıp, karşısına geçip izledi 3

Çalışmayan motorunu yakıp, karşısına geçip izledi 4

Kaynak: İHA

