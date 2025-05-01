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Çam ve Sakura'da skandal! Engelli küçük çocuk doktor ve çalışanlar tarafından istismar edildi! Bakanlık iğrenç olayı doğruladı

İğrenç skandal İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşandı. Hastanede tedavi gören 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun muayenesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı. İnfial yaratan olayın ardından hastane ve bakanlık iddiaları doğruladı. Öte yandan iğrenç olayla ilgili harekete geçildi. Yoğun bakım odasına girip çıktığı belirlenen aralarında; temizlik, sağlık görevlisi, doktorlar ve aile üyelerinin olduğu 26 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Çam ve Sakura'da skandal! Engelli küçük çocuk doktor ve çalışanlar tarafından istismar edildi! Bakanlık iğrenç olayı doğruladı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde mide bulandıran skandal bir olay yaşandı. Yoğun bakımda ağır zihinsel ve bedensel engeli bulunan 9 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar bulgusu tespit edildi.

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MUAYENEDE İSTİSMAR BULGULARI TESPİT EDİLDİ

Çocuk, 19 Mart’ta zatürre teşhisiyle çocuk cerrahisi servisine yatırıldı. Tedaviye yanıt vermeyen çocuk, 30 Mart’ta solunum cihazına bağlandı. 7 Nisan’da dokuz yaşındaki çocuğun muayenesini yapan doktorun fark etmesiyle istismar bulguları tespit edildi.

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İĞRENÇ OLAYIN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ! 26 KİŞİYE SORUŞTURMA

Doktorlarların hazırladığı raporlara göre, istismar bulguları haricinde çocuğun bedeninde herhangi bir başka yaralanma izine rastlanmadı. İnfial yaratan iğrenç olayla ilgili olarak harekete geçildi. Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre savcılık, olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yoğun bakıma girip çıktığı tespit edilen, aralarında temizlik, sağlık görevlisi, doktorlar ve aile üyelerinin olduğu 26 kişiye hem adli hem idari soruşturma açıldı.

"YÜKSEK İHTİMALLE HASTANEMİZDE YAŞANAN BİR İSTİSMAR OLAYI"

Olayın ardından hastanenin üst düzey yöneticileri de açıklama yaptı ve durumun Sağlık Bakanlığı'na bildirildiği aktarıldı. Açıklamada, "Yüksek ihtimalle hastanemizde yaşanan bir istismar olayı. Fakat sonuç adli tıp raporunun ardından ortaya çıkacak" dediler.

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BAKANLIK DA İDDİALARI DOĞRULADI! AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı İstanbul istismar çocuk
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