Çameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı esti

Çameli ilçesinde bu yıl 9.'u düzenlenen Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali, 6. Gününde akşam programında saat 21.00'da başlayan Ayşe Dinçer konseriyle coşkulu anlara sahne oldu.

Festival alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının sahne performansı eşliğinde unutulmaz ve mükemmel bir akşam yaşadı.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Önceki Dönem Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Arslan, İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Murat Genç, protokol üyeleri, Kardeş Şehrimiz Bilesuvardan gelen Azerbaycan heyeti ve çok sayıda vatandaş da konser coşkusuna ortak oldu.

Ayşe Dinçer ve Orkestrası, sahnede sundukları müzik ziyafetiyle izleyicilere enerji dolu ve eğlenceli anlar yaşattı.

Festivalin 6'ncı gecesi, renkli görüntülere ve yüksek tempolu bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Final gününe yakışır şekilde kalabalık olan konser büyük ilgi gördü.

Konser sırasında sahneye çıkan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sanatçı Ayşe Dinçer ve Orkestrası'na teşekkür ederek hediye takdim etti. Başkan Arslan, festivale katkı sağlayan destekçilere plaket takdim etti.

Başkan Arslan, festivale gösterilen yoğun ilgiden dolayı ilçe halkına teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından Milletvekili Cahit Özkan, ilçeye yapılacak olan Kapalı Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu'nun müjdesini verdi.

Geceye renk katan sürpriz anlardan biri ise Sanatçı Ramazan Küçük sahneye çıkarak kısa bir performans sergilemesi oldu. Ramazan Küçük, Ayşe Dinçer ile birlikte söyledikleri düetle izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Gece boyunca eğlencenin ve birlikteliğin ön planda olduğu festival alanı, katılımcılara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır