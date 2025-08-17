HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı esti

Denizli’nin Çameli ilçesinde düzenlenen 9. Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali’nin 6. gününde sahne alan Ankaralı Ayşe Dinçer, enerjik performansıyla festivale damgasını vurdu. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sevilen sanatçının şarkılarına coşkuyla eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

Çameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı esti

Çameli ilçesinde bu yıl 9.'u düzenlenen Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali, 6. Gününde akşam programında saat 21.00'da başlayan Ayşe Dinçer konseriyle coşkulu anlara sahne oldu.

Çameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı esti 1

Festival alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının sahne performansı eşliğinde unutulmaz ve mükemmel bir akşam yaşadı.

Çameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı esti 2

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Önceki Dönem Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Arslan, İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Murat Genç, protokol üyeleri, Kardeş Şehrimiz Bilesuvardan gelen Azerbaycan heyeti ve çok sayıda vatandaş da konser coşkusuna ortak oldu.

Çameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı esti 3

Ayşe Dinçer ve Orkestrası, sahnede sundukları müzik ziyafetiyle izleyicilere enerji dolu ve eğlenceli anlar yaşattı.

Çameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı esti 4

Festivalin 6'ncı gecesi, renkli görüntülere ve yüksek tempolu bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Final gününe yakışır şekilde kalabalık olan konser büyük ilgi gördü.

Çameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı esti 5

Konser sırasında sahneye çıkan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sanatçı Ayşe Dinçer ve Orkestrası'na teşekkür ederek hediye takdim etti. Başkan Arslan, festivale katkı sağlayan destekçilere plaket takdim etti.

Çameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı esti 6

Başkan Arslan, festivale gösterilen yoğun ilgiden dolayı ilçe halkına teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından Milletvekili Cahit Özkan, ilçeye yapılacak olan Kapalı Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu'nun müjdesini verdi.

Çameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı esti 7

Geceye renk katan sürpriz anlardan biri ise Sanatçı Ramazan Küçük sahneye çıkarak kısa bir performans sergilemesi oldu. Ramazan Küçük, Ayşe Dinçer ile birlikte söyledikleri düetle izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Çameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı esti 8

Gece boyunca eğlencenin ve birlikteliğin ön planda olduğu festival alanı, katılımcılara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.

Çameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı esti 9

Çameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı esti 10

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son depremde riskli bulunup boşaltılmışlardı! İstanbul'da depreme dayanıksız okul var mı? "1530'unun tamamı" diyerek duyurduSon depremde riskli bulunup boşaltılmışlardı! İstanbul'da depreme dayanıksız okul var mı? "1530'unun tamamı" diyerek duyurdu
Yaptığı eserlerle hayran bıraktı...Yaptığı eserlerle hayran bıraktı...

Anahtar Kelimeler:
Çameli Turizm kültür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

"Her işi çözeriz" algısı çöktü! Erdoğan ve Bahçeli üzerinden gösteriş yapıyordu

"Her işi çözeriz" algısı çöktü! Erdoğan ve Bahçeli üzerinden gösteriş yapıyordu

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.