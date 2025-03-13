Camı beton kalıpla kırdı! İş yerindeki tablet ve cep telefonları çaldı

Olay, saat 01.15 sıralarında Sabuni Mahallesi Terziler Sokak üzerindeki cep telefonu tamiri dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Arif Saraç, sabah komşularının haber vermesiyle geldiği dükkanının camını kırılmış halde buldu. Dükkandan bir tablet ve cep telefonlarının çalındığını fark eden Saraç, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bir şüphelinin iş yerinin önüne gelip dakikalarca beklediğini, ardından çevreden bulduğu beton kalıpla, camı kırarak hırsızlık yaptığı gören Saraç, durumu polise bildirdi. İş yerinde inceleme yapan polis, olay anında cam parçalarıyla elini de kestiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'ŞİKAYETÇİ OLDUK'

İş yeri sahibi Saraç, "Gece 01.15'te bir şahıs gelmiş, başta kapıyı zorlamış, kıramamış. Sonra ileride köşeden büyük bir beton alıyor ve camı kırıyor. Tablet ve telefon kutularını alıp, çıkıp gidiyor. Bu arada eli de kanamış. Sabaha karşı burada esnaf bir arkadaşım var. O aradı ve camın kırıldığını söyledi. Biz de gelip baktık. Kimsenin başına gelmez inşallah" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır