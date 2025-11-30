HABER

Camı kırıp 9 papağan çaldılar

Adıyaman’da 2 şahıs, camını kırdıkları petshoptan 9 papağan ile bir miktar para çalıp kayıplara karıştı.Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi’nde yaşandı.

Adıyaman'da 2 şahıs, camını kırdıkları petshoptan 9 papağan ile bir miktar para çalıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi’nde yaşandı. Sabaha karşı petshop dükkanının önüne gelen ve yüzlerini gizleyen 2 şahıs, taşla kapının camını kırdı.

Şahıslardan biri içeri girerken diğeri ise dışarda gözcülük yaptı. İçeri giren şahıs, 8 tanesi sultan cinsi olmak üzere 9 papağan ile bir miktar para alarak kaçtı. Sabah işyerini açan esnaf, soyulduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

