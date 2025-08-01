Camilerde orman yangınlarından korunmak için dua edildi

Taksim Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında edilen duada yaz aylarında artan orman yangınlarının son bulması, ülkedeki kuraklığın sona ermesi, doğal afetlerin yaşanmaması ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için eller semaya kaldırıldı.

DEVLET İLE MİLLETİN HER TÜRLÜ AFETTEN MUHAFAZASI VE ŞEHİTLER İÇİN DUA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çağrısı ile yurt genelindeki tüm camilerde yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, devlet ile milletin her türlü afetten muhafazası ve şehitler için dua edildi.

Taksim Camii'nde yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan duada yaz aylarında artan orman yangınlarının son bulması, ülkedeki kuraklığın sona ermesi, doğal afetlerin yaşanmaması ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için eller semaya kaldırıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır